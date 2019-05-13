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Путин 13 мая примет глав МИД России и Китая

Политика

Продолжится обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам российско-китайского партнерства

Москва, 13 мая 2019, 15:12 — REGNUM  Президент России Владимир Путин сегодня, 13 мая примет глав МИД РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И после их переговоров в Сочи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Министры (Сергей Лавров и Ван И) будут приняты президентом (Путиным), продолжится обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам российско-китайского партнерства», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что сотрудничество РФ и Китая достигло беспрецедентно высокого уровня. По словам российского лидера, по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 24,5%, составив рекордные $108 млрд.

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Российско-китайские отношения
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