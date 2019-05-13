Путин 13 мая примет глав МИД России и Китая

Москва, , 15:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 13 мая примет глав МИД РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И после их переговоров в Сочи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Министры (Сергей Лавров и Ван И) будут приняты президентом (Путиным), продолжится обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам российско-китайского партнерства», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что сотрудничество РФ и Китая достигло беспрецедентно высокого уровня. По словам российского лидера, по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 24,5%, составив рекордные $108 млрд.