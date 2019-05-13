СМИ Италии вновь предполагают досрочные выборы и союз Сальвини-Берлускони

Рим, , 15:06 — REGNUM По данным итальянских СМИ, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони провели ряд телефонных разговоров, в которых обсудили возможное формирование нового правительства, передает Italia Oggi в понедельник, 13 мая.

По этой версии, Сальвини, недовольный нападками коллег по правящей коалиции из «Движения 5 звезд», инициирует проведение досрочных выборов. По всем ожиданиям победу на этих выборах одержит правоцентристская коалиция Сальвини, Берлускони и «Братьев Италии», а Сальвини станет новым премьер-министром.

Лидер «Лиги» в очередной раз опроверг эти данные, однако довольно уклончиво — отметил, что не считает нормальными регулярные нападки со стороны партнеров по коалиции из «Движения».

Коалиция «Лиги» Сальвини и «Движения» была сформирована после национальных выборов марта 2018 года. В тот момент рейтинг «Движения» составлял 33%, «Лиги» — 17%. За год ситуация изменилась: рейтинг «Лиги» — 33%, «Движения» — 22%.

«Лига» рассчитывает, что рост рейтинга должен конвертироваться в рост влияния внутри правительства, в «Движении» с этим не согласны. За месяц до выборов в Европарламент «Движение» в рамках предвыборной борьбы все чаще атакует коллег по коалиции, стремясь получить голоса тех, кто недоволен Сальвини.

Решение об инициировании досрочных национальных выборов может быть принято «Лигой» в том случае, если на выборах в Европарламент 26 мая три правоцентристские партии наберут больше 50% голосов. Сейчас, по данным социологов, их совокупный рейтинг — около 49%.

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