Не пустая бравада: угроза Ирана ответным ударом США

Москва, , 14:45 — REGNUM Полноценная военная операция против Ирана потребовала бы от США довольно длительной подготовки и сколачивания коалиции, близкой по масштабам к той, которая некогда воевала против Ирана, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Учитывая то, что в Ираке у власти стоят проиранские силы, отношения с Турцией осложнены, а привлечение к коалиции Израиля будет негативно воспринято арабскими союзниками США, всё это довольно непросто», — отметил эксперт.

При этом шансы на быструю и убедительную победу были бы довольно сомнительны, а даже потеря нескольких кораблей США существенно ударила бы по их престижу. В то же время развязывание военных действий в Персидском заливе способно взвинтить цены на нефть и нанести ущерб союзникам США — Саудовской Аравии и Израилю.

«В общем, угрозы иранской стороны нельзя расценивать как пустую браваду или блеф — прогресс Исламской Республики в развитии ракетного вооружения достаточно серьёзен», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, бригадный генерал иранского Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) Амир-Али Хаджизад заявил, что США могут получить «удар в голову» в случае агрессии против Ирана.

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