Госдеп США подтвердил отмену визита Помпео в Москву

Вашингтон, , 14:44 — REGNUM 13 мая государственный секретарь США Майк Помпео не полетит в Москву, как это изначально планировалось. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

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Уточняется, что в этот день Помпео прибудет в Брюссель.

«По пути в Россию госсекретарь Майк Помпео остановится в Брюсселе, чтобы встретиться с европейскими союзниками для обсуждения недавних угрожающих действий и заявлений Ирана», — следует из опубликованного текста.

https://twitter.com/statedeptspox/status/1127873786957766656

Также отмечается, что в Москве он останавливаться не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая госсекретарь Майк Помпео должен был приехать в Москву для встречи с сотрудниками американского посольства и представителями делового сообщества Соединённых Штатов. Однако стало известно об отмене этой поездки. В Госдепе сообщили, что 13 мая Помпео отправится в Брюссель, где проведёт переговоры с представителями Евросоюза по Ирану. В ЕС визит госсекретаря США в Брюссель подтвердили.

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Как сообщили в МИД РФ, отмена «московской части» визита государственного секретаря США Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике. Тем не менее, встречи в Сочи, запланированные на 14 мая, состоятся в полном объёме, без каких-либо сокращений.