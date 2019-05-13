Мэр Львова поддержал Зеленского: «Коалиции реально нет и это все понимают»

Киев, , 15:02 — REGNUM Партия мэра Львова Андрея Садового «Самопомощь» и фракция политической силы в Верховной раде не против досрочных выборов в парламент, поскольку «коалиции реально нет и это все понимают».

Об этом говорится в заявлении Садового, сделанном сегодня, 13 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответственно, подчеркивает мэр Львова, «Самопомощь» поддержит ту дату инаугурации Владимира Зеленского, которую предложит сам новоизбранный президент.

«Мы не видим никаких причин для затягивания», — заявил Садовый.

Вместе с тем, мэр Львова обозначил некоторые условия для сотрудничества с президентом: По его словам, приоритеты «Самопомощи» в парламенте на ближайшее время: — изменение закона о выборах (открытые списки и ликвидация мажоритарки) — ликвидация депутатской неприкосновенности.

Партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко также выступает за скорейшую инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского.

«Я думаю, чем быстрее президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и снаружи… Мы поддерживаем ту дату, которая быстрее, 19 мая», — заявил заместитель главы «Батькивщины» Сергей Соболев.

ИА REGNUM напоминает, что 14 мая, на первом пленарном заседании после официального объявления результатов выборов, Верховная рада Украины должна определиться с датой инаугурации Зеленского. Сам новоизбранный президент требует от даты назначить его вступление в должность на 19 мая. Сегодня спикер парламента Андрей Парубий подтвердил, что назначение даты инаугурации будет «одним из ключевых решений на этой пленарной неделе», но при этом не уточнил, в какой именно день состоится голосование.