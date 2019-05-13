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У Европарламента фактически нет полномочий – Борис Кагарлицкий

Политика

Эксперт объяснил, почему лидер французских социалистов выступил против принятия Грузии и Украины в НАТО

Москва, 13 мая 2019, 15:04 — REGNUM  Политика расширения НАТО и в самом деле провокационна, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова лидера социалистической партии «Непокорённая Франция» Жан-Люка Меланшона, выступившего против принятия Украины и Грузии в НАТО и отметившего, что французским избирателям лучше иметь тех депутатов, которые не будут участвовать в антироссийской пронатовской истерии, которая бушует в Европарламенте.

«Меланшон действительно категорический противник НАТО и его расширения, — сказал Кагарлицкий. — И Мелашнон, и Корбин (лидер Лейбористской партии Великобритании — прим. ИА REGNUM ) выступали против НАТО неоднократно. В данном случае Меланшон трактует расширение НАТО как провокацию в отношении России, что на самом деле правда. Эта политика расширения НАТО и в самом деле провокационна».

С другой стороны, слова Меланшона, как полагает эксперт, вполне соответствуют логике выступлений и взглядов лидера социалистов.

«Это важная тема для европейских выборов, так как непонятно, что является предметом деятельности европейского парламента, — сказал Кагарлицкий. — Это парламент, который фактически не имеет полномочий. С другой стороны, результаты выборов в Европарламент, по крайней мере для Франции, очень важны, так как должны показать что-то вроде вотума недоверия нынешнему президенту Франции. Это повод показать, что не только «жёлтые жилеты» бушуют на улицах, но и население в целом отказывает ему в доверии. При этом непонятно, как распределятся голоса. Понятно, что партия Макрона получит существенно меньше голосов, но вопрос о том, кто приобретёт его потерянные голоса, остаётся открытым. Поэтому для Меланшона важно сейчас задать острую и провокативную тему, которая выделит его на общем фоне и позволит ему подтянуть голоса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидер социалистической партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон выступил против принятия Украины и Грузии в НАТО.

Политик назвал идею принятия Украины и Грузии в НАТО «грубой и глупой провокацией». Он объяснил избирателям, что в их интересах иметь депутатов, которые не будут участвовать в антироссийской пронатовской истерии, которая бушует в Европарламенте.

«Для меня большая честь, когда меня сравнивают с «русским агентом», потому что я хочу мира», — заявил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер французских левых: «Идея взять Украину в НАТО — глупая провокация»

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Вступление Украины и Грузии в НАТО
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