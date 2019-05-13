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«Будет только хуже»: Трамп предостерег КНР от ответных мер на пошлины США

Политика

«Китай долго пользовался Соединенными Штатами», считает Трамп

«Будет только хуже»: Трамп предостерег КНР от ответных мер на пошлины США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Вашингтон, 13 мая 2019, 14:39 — REGNUM  Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединенных Штатов, заявил 13 мая глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Китай так долго пользовался Соединенными Штатами, что теперь он впереди, — написал Трамп. — Поэтому Китаю не следует принимать ответные меры: будет только хуже».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что Китаю не стоит ждать очередных президентских выборов в США в надежде на то, что к власти придет демократ. По его словам, Пекину следует поторопиться и заключить торговую сделку с Вашингтоном.

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