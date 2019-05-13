В Казахстане ежегодно предотвращают несколько терактов — КНБ

Нур-Султан, , 14:34 — REGNUM Спецслужбы Казахстана ежегодно предотвращают несколько попыток терактов, которые организуют иностранные террористы. Об этом 13 мая заявил руководитель департамента Комитета национальной безопасности республики (КНБ) Бакытбек Рахимбердиев, сообщает агентство «Казинформ».

Глава департамента рассказал о важности возвращения граждан Казахстана из Сирии. По его словам, республика выполняет свои международные обязательства. Часть граждан проходят процедуру реабилитации, а лица, причастные к терроризму, получают наказание в соответствии с законом.

Рахимбердиев добавил, что основная цель возвращение граждан — это спасение детей, которые без внешней помощи могут попасть в ряды террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев заявил, что после гуманитарной операции по возвращению граждан задержаны 20 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности.

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