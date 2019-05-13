Закарпатье на дух не переносит Киев, но деньги привязывают регион к Украине

Киев, , 14:30 — REGNUM Сепаратистские настроения и риски отсоединения Закарпатья Украины к Венгрии — «абсолютно надуманные», заявил 13 мая украинский экономист Григорий Кукуруза по итогам визита в регион.

Эксперт подтверждает, что население Закарпатья не переносит «киевскую власть»:

«Приватизация минеральных источников и туристических объектов в 90-ые — до сих воспринимается местным населением как наибольшее надругательство когда-либо совершенное над их регионом… Но деньги связывают», — объясняет свою позицию экономист.

По данным Кукурузы, официально туризм в Закарпатье Украины колеблется на уровне 20% экономики, но реально его вес составляет не менее 30−40%.

«Во-первых, чеки и фискализация расчётов, по личному примеру, покрывают не более 20−25% от общего оборота денег в туризме. Во-вторых, кажущиеся на первый взгляд независимыми транспорт, финансовый сектор, сельское хозяйство и другие — «запускаются» и поддерживаются именно расходами туристов. А поскольку парковки местных гостиниц / ресторанов забиты именно киевскими, днепровскими, львовскими, винницкими и другими украинскими номерами — местные жители очень ясно понимают, что их рынок и доходы — это Украина», — делает вывод эксперт.

Специалист дает понять, что на европейские туристические деньги Закарпатью рассчитывать не стоит.

«У венгров же, румынов, австрийцев и других наших европейских соседей — есть свои горы. Будем откровенны — точно не хуже, особенно учитывая абсолютную убитость всей инфраструктуры, как-либо касающейся госсобственности», — резюмирует Григорий Кукуруза.

Эксперт также сообщает об очень высоком уровне контрабанды в регионе, о том, что во многих селах 80% мужского населения находятся на заработках, о плохих дорогах и о том, что вопреки стереотипам качественное вино в Закарпатье практически отсутствует.

«Сложно поверить, что весь потенциал региона, подаренный ему географическим положением, можно так неумело растрачивать. А вместо того, чтобы повышать качество сервиса, инвестировать в объекты сферы услуг и инфраструктуру, и требовать адекватной политики местных органов власти — лишь жаловаться, что Киев относится к Закарпатью, как «Мачеха городов русских». Но жаловаться — так жаловаться, глупости и популизму своя цена», — делает экономист общий вывод.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе недавних президентских выборов Закарпатье Украины поставило антирекорд по явке за все годы независимости страны, что позволило экспертам заявить, что фактически регион вышел из состава Украины.