Новый президент Северной Македонии официально вступил в должность

Скопье, , 14:25 — REGNUM Новый президент Македонии Стево Пендаровски официально вступил в должность. Новый глава государства принёс присягу в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в минувшее воскресенье, 12 мая, в здании парламента республики.

Мероприятие пришло в присутствии зарубежных лидеров, в числе которых были президенты Болгарии, Албании и Сербии Румен Радев, Илир Мета и Александр Вучич, а также президент Косово Хашим Тачи.

При этом на инаугурации не присутствовал премьер-министр и лидер правящего Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев, неожиданно взявший отпуск впреддверии мероприятия. Отсутствовал в зале и лидер крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски, не получивший приглашения на инаугурацию.

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Основным приоритетом своей работы на президентском посту Стево Пендаровски назвал полноценное членство Македонии в НАТО и вступление республики в Европейский союз. Он также пообещал искать баланс в межэтнических отношениях и быть «президентом для всех». «Я буду президентом, который будет сплачивать, а не разделять, будет выступать фактором стабильности, а не кризиса», — заявил Пендаровски.

Одной из самых серьёзных проблем в предстоящей работе новый глава государства назвал борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

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Напомним, кандидат от Социал-демократического союза Македонии Стево Пендаровски одержал победу во втором туре выборов президента страны, который состоялся 5 мая, набрав 51,66% голосов в свою поддержку. Кандидат от ВМРО-ДПМНЕ Гордана Сильяновская-Давкова набрала 44,73%.

Состоявшиеся в Македонии президентские выборы стали первыми после смены власти в 2017 году, когда правительство страны при поддержке Запада возглавил Зоран Заев, а также первыми после переименования страны в Северную Македонию в рамках соглашения с Грецией, которое открыло для бывшей югославской республики путь к членству в ЕС и НАТО.

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Стево Пендаровски, сменяющий на президентском посту Георгия Иванова, имеет юридическое образование, защитил докторскую диссертацию по внешней политике Европейского союза в отношении малых государств. Работал в министерстве внутренних дел, был советником по вопросам национальной безопасности и внешней политики президентов Бориса Трайковского и Бранко Црвенковского.

С 2008 по 2014 годы преподавал в Американском университетском колледже Скопье и проводил лекции на темы международной безопасности, глобализации, международной политики и внешней политики США. В 2014 году баллотировался на пост главы государства, но уступил Георгию Иванову во втором туре выборов.

В последние годы Пендаровски занимал пост национального координатора по вопросам вступления Македонии в НАТО.