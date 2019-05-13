Киев, , 14:23 — REGNUM В понедельник, 13 мая, еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан ответил на вопрос, какие, по его мнению, задачи должен будет решать в ближайшее время избранный президент Украины Владимир Зеленский и его команда.

Название должности комиссара, вместе с майданными мифами и легендами о скорой и неизбежной евроинтеграции Украины (которая то ли уже началась, то ли вот-вот начнется), вроде бы предполагает, что в ответе будет что-то про движение в ЕС.

Однако никто не удивился, что еврокомиссар Хан про евроинтеграцию не сказал ни слова, зато сказал о необходимости отдавать долги (задача номер один) и о необходимости подписать газовый контракт с Россией (задача номер два).

Украине при этом не предлагается никаких новых бонусов, потому что, с точки зрения ЕС, все бонусы ею уже получены. Зато настоятельно рекомендуется переставать быть источником европейских проблем — отсюда тема газового контракта.

Треть всех бюджетных средств в ближайшие годы Украина должна будет направлять на возвращение долга; никакого списания, никакой реструктуризации, никаких поблажек еврокомиссаром не упомянуто — совсем наоборот.

Мифы и легенды майдана гласили: государственный переворот, утрата территорий, огромные долги, сомнительные люди у власти, гражданская война — это лишь необходимая и даже неизбежная плата за неминуемое членство в ЕС.

Но в ЕС никто и никогда не обещал Украине никакой интеграции. Другое дело — поддержать местных политиков, которые врут своим гражданам, что такое предложение есть или вот-вот поступит; это, с точки зрения Еврокомиссии, вполне допустимо.

Мифы и легенды гласили, что нужно заплатить высокую цену за будущие блага; благами должны были стать зарплата в тысячу евро, кофе в Венской опере и еще что-то неуловимое, сытое и спокойное, описываемое словом «Европа».

Но сделка была устроена по-другому: власть на Украине переходит от одной группы олигархов к другой, эта группа идет на конфликт с Россией, становится служкой старшего брата, в обмен получает право осваивать Украину, но под контролем и при соучастии.

Граждане Украины в этой сделке фигурировали в качестве не субъектов, а объектов — Евросоюзу на сдачу с американского гонорара досталась дешевая рабочая сила для сбора клубники и мытья унитазов.

Поэтому в Евросоюзе совершенно резонно считают, что все участники сделки уже получили все обещанные бонусы. Теперь украинская власть должна отдавать кредиты, взятые у МВФ под отличные (для МВФ) проценты.

А то, что граждане Украины ожидали чего-то другого, еврокомиссара Хана нисколько не занимает.