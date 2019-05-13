Полпред Бурятии при президенте России уходит в отставку

Улан-Удэ, , 14:26 — REGNUM Зампред правительства Бурятии и глава представительства республики при президенте России Мункожап Бадмаев уходит в отставку. Соответствующий указ был подписан главой республики Алексеем Цыденовым 10 мая.

«Принять отставку члена Правительства Республики Бурятия Бадмаева Мункожапа Баторовича на основании личного заявления, освободить от замещаемой государственной должности Республики Бурятия заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия — Главы Полномочного представительства Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации, уволить 17 мая 2019 года и расторгнуть трудовой договор», — говорится в документе.

О возможной отставке чиновника 7 мая сообщил местный телеканал. В пресс-службе правительства корреспонденту ИА REGNUM тогда сообщили, что указа об отставке пока нет.

Местные эксперты называют две возможные кандидатуры на место главы полпредства в Москве — это министр по инвестициям Антон Виноградов и бывший советник главы Бурятии Валерий Галицкий.

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Добавим, что Мункожап Бадмаев родился 27 октября 1969 года в селе Кижинга Бурятской АССР. В сентябре 2017 года был назначен руководителем представительства республики в Москве. До этого несколько месяцев работал исполняющим обязанности зампреда по инфраструктурному развитию республики.