Посольство США на Украине находится в «подвешенном состоянии» — СМИ

Киев, , 14:18 — REGNUM Посол США на Украине Мари Йованович не вернулась на Украину после поездки в Вашингтон для консультаций, сообщило 13 мая издание Strana.ua.

По данным издания, в данный момент Йованович заменяет советник Джозеф Пеннингтон, а спустя две недели её место временно займёт экономический консул США во Франции Кристина Квиен.

«Слышали, что Йованович временно запретили выезжать из США. А пока посольство в подвешенном состоянии. Когда назначат нового посла, неясно. Но понятно, что будут большие перемены и они чувствуются уже сейчас. Выдачу виз фактически поставили на паузу, а часть старых отзывают. Грантовые программы приостановлены», — рассказал журналистам сотрудник посольства.

Другие сотрудники считают, что созданные при прошлом президенте США украинские антикоррупционные структуры и организации, получающие гранты, ждут тяжёлые времена.

Напомним, ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани отменил встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку в его окружении был замечен Сергей Лещенко — человек, причастный к передаче американским демократам компромата на главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

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