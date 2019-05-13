Клинцевич: поведение команды Зеленского вызывает беспокойство

Москва, , 14:18 — REGNUM Кадровые назначения, которые проводит президент Украины Пётр Порошенко за несколько недель перед уходом с поста главы государства, негативно сказываются на внутриполитической обстановке на Украине. Об этом 13 мая заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Порошенко, а это не принято в мире, за три недели перед уходом начал заниматься раздачей постов. Всё это только напрягает внутриполитическую обстановку», — отметил политик.

В целом, по мнению Клинцевича, Россию здесь должно волновать три аспекта: как будут дальше развиваться отношения двух стран, будут ли выполняться «Минские соглашения» и как Украина будет экономически выстраивать отношения с РФ.

«То, что демонстрирует команда Зеленского, вызывает у нас большие сомнения и беспокойства», — сказал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, внутри команды избранного президента Украины Владимира Зеленского ещё не определились с военной доктриной. Об этом заявил политический эксперт Николай Мельник в эфире одного из украинских каналов.

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