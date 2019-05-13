На президентских выборах в Литве победила не идеология – политолог

Вильнюс, , 14:07 — REGNUM Руководитель Института международных отношений и политических наук Рамунас Вилпишаускас уверен, что успех на президентских выборах Ингриды Шимоните и Гитанаса Науседы обеспечили их личные качества, а не идеология или партийная поддержка, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 мая.

«Сказал бы, что результаты тех, кто попал во второй тур, больше объясняются их личными качествами. Не думаю, что это связано с их идеологическими установками (…) Для тех, кто голосовал за Шимоните, для них была важна её самобытность, а для тех, кто за Науседу — его репрезентативность», — сказал Вилпишаускас на пресс-конференции по итогам выборов.

При этом он одинаково оценивает шансы участников второго тура на победу.

«Шансы очень похожие», считает эксперт. «На многое будет влиять то, как оба кандидата будут вести себя в ближайшие две недели. Я бы сказал, что до этого Гитанас Науседа сделал больше ошибок во время предвыборной кампании, чем Ингрида Шимоните. Остаётся вопрос, извлёк ли он из них урок», — добавил политолог.

Говоря о поражении премьера Саулюса Сквернялиса, Вилпишаускас отметил, что он так и не нашёл своей роли в этой гонки — не мог быть критиком властей, поскольку сам олицетворяет власть, но и не смог построить коммуникацию вокруг выполненных хороших дел. Ультиматум о своей отставки, в случае проигрыша, считает политолог, только навредил премьеру.

Напомним, во второй тур выборов президента Литвы, которые состоятся 26 мая, прошли кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните (31,13%) и экономист Гитанас Науседа (30,95%).