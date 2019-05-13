Глава МИД Франции примет участие в заседании совета ЕС по иностранным делам

Брюссель, , 14:08 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан примет участие в заседании совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 13 мая 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Известно, что министры обсудят политическую обстановку и безопасность в Ливии в контексте столкновений вокруг Триполи. В обсуждении также примет участие специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саламе.

Ожидается, что 14 мая министры подготовят совместную встречу министров иностранных дел и министров обороны Европейского союза (ЕС) со своими коллегами из стран группы пяти зоны Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Мавритания, Нигер, Чад).

В МИД Франции подчеркнули, что Жан-Ив Ле Дриан будет призывать страны ЕС продолжить свое участие в зоне Сахеля и поддерживать развертывание государствами группы пяти зоны Сахеля сил безопасности на их территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп, находясь с визитом в Мали, призвал стороны бороться с джихадизмом в регионе Сахель.

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