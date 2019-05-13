Назначен новый глава постпредства Челябинской области в Москве

Челябинск, , 13:57 — REGNUM Постпредство Челябинской области при правительстве России обрело нового руководителя. Структуру возглавил Иван Калашников, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

Как пишет издание Накануне.Ru, ранее Калашников был помощником министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Отметим, к своим новым обязанностям он приступит с 14 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM. в апреле возглавлявший структуру последние несколько лет Александр Шепилов был уволен. Также в отставку ушёл его заместитель Илья Нутельс.

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