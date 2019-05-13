В Канаде рассказали об отказе моряков служить без Wi-Fi

Оттава, , 13:57 — REGNUM Новое поколение канадцев не готово служить на флоте без доступа к Wi-Fi, сообщает Military.com со ссылкой на контр-адмирала ВМС Канады Каспера Донована.

«Если им (молодому поколению) запретить пользоваться гаджетами, они не пойдут на флот», — заявил Донован.

Контр-адмирал напомнил, что флот страны снял запрет на корабельный Wi-Fi в феврале 2019 года, до этого моряки сдавали свои гаджеты на хранение.

Он отметил, что есть другие флота Североатлантического альянса, которые используют Wi-Fi «гораздо шире», чем Канада, поэтому отказывать канадским морякам использовать интернет нельзя.

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