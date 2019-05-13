Трамп планирует советоваться о ситуации в Туркестане с Назарбаевым

Нур-Султан, , 13:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил намерение в будущем встречаться и советоваться с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым по ситуации в регионе. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе Назарбаева.

13 мая бывший глава республики принял посла США в Казахстане Уильяма Мозера. Дипломат отметил, что в Нур-Султане достигнуты впечатляющие результаты в строительстве.

Мозер также передал Назарбаеву письмо Трампа, в котором президент США положительно оценивает отставку бывшего главы Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай опубликовал текст письма Дональда Трампа. Глава Белого Дома поздравил бывшего президента с историческим моментом и успешным транзитом власти.

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