Абакан, Хакасия, , 13:50 — REGNUM

Исполняющим обязанности председателя государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Хакасии назначен Манук Данданян. Об этом ИА REGNUM 13 мая сообщили в республиканском правительстве.

Манук Данданян (слева) и Валентин Коновалов (в центре) R-19.ru

Уточняется, что Данданян получил эту должность по результатам конкурсного отбора. Глава Хакасии Валентин Коновалов поздравил его с назначением и пожелал профессиональных успехов.

В республиканском правительстве напомнили, что решение о создании государственного комитета энергетики и тарифного регулирования было принято сразу после вступления Валентина Коновалова в должность главы региона (в ноябре 2018 года — прим. ИА REGNUM ).

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Поздравляя Данданяна, Коновалов отметил, что «предстоит за короткий срок реформировать сферу энергетики и коммунальный комплекс республики».

Манук Данданян родился в селе Ашкала в Грузии. Окончил Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова по специальности юрист. С 2013 по 2017 год работал на различных должностях в Государственном комитете по тарифам и энергетике республики. С 2017 являлся начальником отдела товарных, финансовых рынков и естественных монополий управления Федеральной антимонопольной службы по Хакасии.

Напомним, в апреле 2019 года на заседании правительства Хакасии рассмотрели и утвердили проекты постановлений, затрагивающие энергетическую, сельскохозяйственную и транспортную сферы. В числе постановлений — реорганизация структуры министерства экономического развития и выделение государственного комитета энергетики и тарифного регулирования в отдельное ведомство.

В задачи госкомитета вошли ценообразование электрической и тепловой энергии, повышение энергетической эффективности, формирование размера платы за коммунальные и транспортные услуги. Также ведомство будет контролировать регулируемые государством цены.