Премьер-министр Туниса не подпишет невыгодную для страны сделку с ЕС

Тунис, , 13:55 — REGNUM Премьер-министр Туниса Юсуф Шахид заявил, что его правительство не подпишет соглашение о свободной торговле с Европейским союзом, если оно будет противоречить интересам страны, сообщает 13 мая Al Arabia.

Высказывание было сделано в ответ на беспокойство со стороны профсоюзов государства, а также ряда экспертов в вопросах экономики.

«Любое соглашение должно учитывать разницу в развитии между договаривающимися сторонами. Кроме того, в договоре будут предусмотрены меры для поддержки сельского хозяйства и рыболовецкой отрасли», — отметил Шахид.

Напомним, соглашение о свободной торговле обсуждается с 2015 года, вступить в силу оно должно уже в текущем, 2019 году. Если стороны придут к договоренностям, то отношения между Тунисом и Брюсселем значительно улучшатся.

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