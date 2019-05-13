Тимошенко готова помочь Зеленскому «пересажать» старую власть

Киев, , 13:40 — REGNUM Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что готова помочь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому привлечь к ответственности представителей старой власти. Об этом она заявила 13 мая на согласительном совете Верховной рады, сообщило издание Liga.net.

«Я советую новому президенту создать надгосударственный орган — национальную комиссию расследования уголовных коррупционных преступлений старой власти», — рассказала она.

По мнению политика, от Зеленского ждут прежде всего привлечения к ответственности тех, кто «разрушал страну пять лет».

Отметим, с конца 90-х годов Юлия Тимошенко была вице-премьер-министром Украины, премьер-министром Украины и депутатом Верховной рады многих созывов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на согласительном совете Верховной рады разгорелся скандал из-за нежелания Рады назначать дату инаугурации избранного президента Украины.

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