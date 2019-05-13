За «пьяные» ДТП с жертвами будет грозить до 15 лет лишения свободы

Москва, , 13:36 — REGNUM Госдума на заседании 14 мая в первом чтении обсудит законопроект об ужесточении наказании за совершенные в состоянии опьянения ДТП с жертвами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Сегодня подобное преступление считается преступлением по неосторжности, поэтому достаточно часто применяется мера наказания ниже нижнего предела лишения свободы и на нижнем пределе даже когда речь идет о самой тяжелой части статьи Уголовного кодекса — о гибели двух и более человек», — отметил парламентарий.

В Госдуме считают, что ответственность должна быть максимально приближена к наказаниям за умышленные преступления.

«Человек вполне осознанно принимает решение сесть пьяным за руль», — сказал Исаев.

Предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет при особо тяжких последствиях.