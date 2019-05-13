Франция отметит 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии

Париж, , 13:36 — REGNUM Франция готовится отметить 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии 6 июня, сообщает Le Figaro.

Известно, что международная церемония будет проходить под председательством премьер-министра страны Эдуарда Филиппа из-за отсутствия президента Эммануэля Макрона, что было встречено критикой со стороны ряда политиков в Нормандии.

Ожидается, что на церемонии, которая состоится 6 июня в 18:00 по местному времени в коммуне Курсель-сюр-Мер, примут участие около трех тысяч человек.

Издание отмечает, что глава французского государства запланировал несколько «очень сильных жестов». Он будет «присутствовать с президентом США Дональдом Трампом на франко-американской церемонии», также запланированной на 6 июня в 11:00 по местному времени на американском кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, где ожидается от 10 до 12 тыс. человек.

Напомним, около 20 тыс. мирных жителей погибли во время битвы за Нормандию в 1944 году. Стратегическая операция союзников по освобождению Европы от нацистского ига началась 6 июня 1944 года. В целом, 6 939 судов высадили 132 700 человек на пляжах Нормандии во Франции. Основными силами союзников, принявшими участие в этой операции, были армии США, Великобритании и Канады.