Вильнюс, Литва, , 13:30 — REGNUM

Президент Литвы Даля Грибаускайте позитивно оценивает итоги первого тура президентских выборов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 мая. В комментарии, который распространила пресс-служба Грибаускайте, она называет результаты выборов доказательством «зрелости общества».

Даля Грибаускайте Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти выборы показали зрелость литовского общества, а также то, что молодое поколение становится активной политической силой. У людей есть четкие ценностные установки, не затронутые ни дешевым популизмом или шантажом», — цитируются слова уходящего президента Литвы. Под шантажом она имеет ввиду обещание премьера Сквернялиса уйти в отставку, если он не попадёт во второй тур. Премьер-министр своё слово пока обещает сдержать.

Сам Сквернялис уже успел прокомментировать такой посыл Грибаускайте, сказав, что не считает себя в праве, в отличие от некоторых политиков, комментировать итоги выборы с точки зрения правильности или неправильности голосования. По его мнению, выбор избирателей нужно уважать при любых обстоятельствах.

Напомним, во второй тур выборов президента Литвы, которые состоятся 26 мая, прошли кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните (31,13%) и экономист Гитанас Науседа (30,95%).