Причиной проигрыша премьера Литвы на выборах назвали «множество ошибок»

Вильнюс, , 13:21 — REGNUM Кандидат в президенты Литвы от социал-демократов, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис считает, что провал премьера Саулюса Сквернялиса на президентских выборах вызван его собственными ошибками в последние месяцы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 мая. Сквернялис завершил гонку на третьей позиции и не прошёл во второй тур.

«По моему мнению, премьер Саулюс Сквернялис за последние 3−4 месяца совершил много ошибок. Его амплуа во внешней политике было противоречивым, его решения во внутренней политике вызывали противоречия, как и смена мнения из одной в другую сторону. За эти несколько месяцев он сделал достаточно много ошибок», — сказал Андрюкайтис на пресс-конференции по итогам выборов.

Андрюкайтис отказался поддерживать оставшихся двух кандидатов.

«Фаворитов нет, понимаете. Нет фаворитов», — сказал он, подчеркнув, что ему не за кого голосовать во втором туре выборов. Андрюкайтис на выборах собрал 4,79% голосов избирателей.

Напомним, во второй тур выборов президента Литвы, которые состоятся 26 мая, прошли кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните (31,13%) и экономист Гитанас Науседа (30,95%).