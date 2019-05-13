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Председатель Европарламента призвал остановить геноцид христиан в мире

Политика

Антонио Таяни прокомментировал нападение боевиков на католическую церковь в Буркина-Фасо

Страсбург, Франция, 13 мая 2019, 13:17 — REGNUM  Председатель Европейского парламента Антонио Таяни выразил соболезнования семьям погибших при нападении на католическую церковь в Буркина-Фасо и призвать остановить «геноцид христиан по всему миру».

«Священник и пятеро прихожан были убиты в Буркина-Фасо во время мессы. Мои мысли — с семьями погибших. Геноцид христиан по всему миру должен быть остановлен!»,написал политик на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло на севере страны 13 мая. Ответственность за него пока не взяла ни одна группировка.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики в Буркино-Фасо напали на католическую церковь, есть жертвы

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