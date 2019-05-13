Председатель Европарламента призвал остановить геноцид христиан в мире

Страсбург, Франция, , 13:17 — REGNUM Председатель Европейского парламента Антонио Таяни выразил соболезнования семьям погибших при нападении на католическую церковь в Буркина-Фасо и призвать остановить «геноцид христиан по всему миру».

«Священник и пятеро прихожан были убиты в Буркина-Фасо во время мессы. Мои мысли — с семьями погибших. Геноцид христиан по всему миру должен быть остановлен!», — написал политик на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло на севере страны 13 мая. Ответственность за него пока не взяла ни одна группировка.

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