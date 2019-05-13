Швеция возобновила расследование против Ассанжа

Стокгольм, , 13:13 — REGNUM Прокуратура Швеции возобновила расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу о преступлениях на сексуальной почве, заявила 13 мая заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.

«Я приняла решение о возобновлении дела. Существуют серьезные основания подозревать вину Ассанжа», — заявила на пресс-конференции Перссон.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассанж публиковал огромное количество секретной информации на своем портале WikiLeaks, в том числе о преступлениях США в Ираке и Афганистане и нечеловеческих условиях содержания заключенных в американской тюрьме Гуантанамо.

В США Ассанжа обвиняют в сговоре с аналитиком военной разведки с целью взлома секретного правительственного компьютера, а также в публикации документов Госдепа. Власти Швеции обвиняют основателя WikiLeaks в ряде сексуальных преступлений.

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