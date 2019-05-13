Правящая партия Турции: решение избиркома — реализация воли народа

Анкара, , 13:15 — REGNUM Пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик на пресс-конференции, данной им в партийной резиденции во время заседания центрального совета партии, заявил: «Наше желание — защитить демократию и кредит доверия к ней. Для этой цели следует воздержаться от двойных стандартов. При том, что в Турции присутствовали внешние наблюдатели, благодаря ее мощным механизмам, выборы будут проведены заново. На глазах всего мира всё делается для реализации воли избирателей. Некоторые навешивают на нас ярлык, мол, пост отнимается у оппозиционного кандидата и передается нашему, говорят так, будто бы это запротоколировано. Об этом речь идти не может, решение Высшей избирательной комиссии Турции — это ещё одно судебное закрепление воли народа».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик подчеркнул, что ни один политик не должен жаловаться другим странам на свое государство по принципу «все средства хороши», чтобы достичь своих целей. Он отметил, что по поводу результатов муниципальных выборов 31 марта в Стамбуле высказался уже ряд политиков, от Верховного представителя ЕС по Иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и до Председателя Европейского Совета Дональда Туска. В этой связи пресс-секретарь упомянул, что в противовес тому, что в заявлениях оспаривается справедливость и транспарентность выборов, Комитет регионов ЕС подтвердил их безупречность с этой точки зрения. Омер Челик также добавил, что и позиция США по данному вопросу отличается исключительной непоследовательностью.