Варшава, Польша, , 13:06 — REGNUM

Ущерб, который был нанесён Польше во время Второй мировой войны, составила почти $1 трлн. Такие цифры содержатся в специально подготовленном отчёте, работа над которым велась более двух лет. Об этом в интервью изданию Sieci заявил депутат от правящей в республике партии «Закон и справедливость» Аркадиуш Муларчик.

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Сумму требований к Германии Польша подсчитает к 1 сентября

Глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций отметил, что документ «всесторонне оценивает потери, понесённые Польшей во время Второй мировой войны».

«Документ, который максимально точно отражает любые потери с очень разных точек зрения, конечно, те, которые каким-либо образом можно оценить», — сказал Муларчик.

Политик добавил, что доклад уже в ближайшие дни будет передан руководству страны, в частности, президенту Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому.

«Руководителям нашего государства необходимо решить, что они будут делать с этим документом. Лично я считаю, что было бы хорошей идеей обнародовать документ 1 сентября 2019 года, в 80-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Польшу», — заявил Муларчик.

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Депутат пока не стал раскрывать итоговую сумму ущерба, однако отметил, что проведённые расчёты значительно превысили сумму, принятую сразу после войны — $48 млрд (почти $850 млрд по нынешнему курсу).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года депутат Сейма Польши Януш Шевчак заявил, что польские власти намерены потребовать от Германии по меньшей мере $900 млрд в качестве репараций за ущерб, понесённый во время Второй мировой войны. Он отметил, что до тех пор, пока власти ФРГ не погасят задолженность перед Польшей за Вторую мировую войну, им стоит сохранять исключительную сдержанность, когда дело касается нападок на польское правительство.