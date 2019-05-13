Президент Турции: запад продолжает политику двойных стандартов

Анкара, , 14:12 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в резиденции Партии справедливости и развития на традиционном ифтаре (вечернее разговение) для послов иностранных государств, заявил: «Мы видим, что, несмотря на все наши усилия, политика двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом продолжится. В четверти европейских стран по отношению к террористической организации Рабочая партия Курдистана проявляется всевозможная толерантность и даже оказывается всяческая поддержка».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган продолжил: «С другой стороны, Фетхуллах Гюлен и члены его террористической организации могут спокойно продолжить свою жизнь в американских особняках. Мы даже знаем страны, которые избегают называть террористическую деятельность терроризмом, а ее исполнителей — террористами. Те, кто не предоставили нашей стране достаточно поддержки в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в вопросе беженцев также взгромоздили всю тяжесть на наши плечи». Турецкий лидер также добавил: «Возрастает опасность слабой и непоследовательной реакции на расистские и националистические атаки, направленные против ислама и множащиеся чем дальше, тем больше. Мусульмане становятся глобальной жертвой противоправных процедур, предвзятости, стереотипных обобщений, дискриминации, нетерпимости и проявлений ненависти. Для того, чтобы положить конец антиисламским идеям, прежде всего, необходимо привлечь к ответственности тех, кто их поддерживает».