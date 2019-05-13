Посол Франции в Турции: Турция и ЕС неотделимы друг от друга

Анкара, , 20:55 — REGNUM Посол Франции в Турции Шарль Фрайс принял участие в мероприятии по случаю Дня Европы, в ходе которого он заявил: «Я думаю, что после переизбрания Европарламента и нового назначения Еврокомиссии в ближайшем будущем отношения между Турцией и ЕС станут главной темой для обсуждения. Какую бы временную турбулентность ни переживали эти отношения, Турция и ЕС друг от друга неотделимы. ЕС заинтересован в стабильной, процветающей и демократической Турции, а она, в свою очередь, нуждается в партнёре, который будет сопровождать её на пути прогресса и реформ».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на мероприятие также был приглашён глава делегации ЕС в Турции Кристиан Бергер. Он, в свою очередь, высказался относительно отношений между ЕС и Турцией: «Государства-члены ЕС объединились перед лицом серьёзных проблем. Такие вопросы, как продолжение многовекторной политики, борьба с терроризмом и другими угрозами нашей безопасности и изменение климата — общие для нас и для Турции. Турция во всем своем многообразии важна для ЕС как единое целое. Турецкое многообразие многое привнесёт в ЕС». Шарль Фрайс также добавил: «Я ещё раз хочу подчеркнуть, что Франция поддерживает все политические, экономические и социальные реформы, которые Турция проводит для упрочнения отношений с ЕС, и её усилия по укреплению демократических ценностей и принципов правового государства».