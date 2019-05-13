Понедельник, 13 Мая 2019 года
20:13:37 МСК

Малайзия намерена принять участие в новой визовой программе Японии

Политика

Две страны планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции в июле этого года

Малайзия намерена принять участие в новой визовой программе Японии
Max Braun
Японская виза

Токио, 13 мая 2019, 19:20 — REGNUM  Малайзия и Япония ведут переговоры об отправке в Японию малазийских рабочих в рамках новой визовой программы Японии, которая была запущена в апреле.

Министр людских ресурсов Малайзии М. Куласегаран прибудет с визитом в Токио в июле этого года для подписания соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции с Японией. На основе этого соглашения будет создана база для обмена информацией для набора рабочих в те сектора экономики Японии, которые наиболее остро нуждаются в иностранной рабочей силе из-за быстро стареющего населения и низкой рождаемости, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Напомним, Япония первого апреля ввела новые визовые условия, чтобы привлечь больше иностранных рабочих в страну, которая испытывает демографический кризис. Этот шаг ознаменовал собой серьезный политический сдвиг от традиционно строгих иммиграционных правил.

Иностранцы со знанием японского языка и определенными навыками работы теперь могут подать заявление на получение статуса резидента под названием «Квалифицированный рабочий-специалист», который предоставляет право на труд в 14 секторах японской экономики, таких как строительство, сельское хозяйство, уход за больными и так далее на срок до пяти лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить