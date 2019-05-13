Понедельник, 13 Мая 2019 года
14:07:09 МСК

США призывают Японию снизить тарифы на сельскохозяйственную продукцию

Политика

США уже отменили тарифы на американскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы сократить дефицит торгового баланса США с Японией

США призывают Японию снизить тарифы на сельскохозяйственную продукцию
Кукуруза

Токио, 13 мая 2019, 13:49 — REGNUM  Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью призвал своего японского коллегу Такамори Йошикава снизить тарифы на сельскохозяйственную продукцию Японии. Таким образом США стремится сократить дефицит торгового баланса своей страны с Японией. Именно дефицит торгового баланса и стал последним толчком к отмене тарифов на американскую сельскохозяйственную продукцию.

«У нас есть и всегда был длительный и устойчивый торговый дефицит с Японией на сумму примерно 70 миллиардов долларов, что говорит о том, что мы были очень и очень хорошим клиентом для Японии в течение многих лет», — сказал Пердью журналистам.

В начале встречи, состоявшейся в Ниигате, к северо-западу от Токио, Йошикава подчеркнул, что Япония является важным экспортным направлением для США и что США рассматривают Японию как стабильного поставщика сельскохозяйственной продукции, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Ранее Пердью выразил желание быстро договориться с Японией, четвертым по величине торговым партнером США, о снижении тарифов на сельскохозяйственную продукцию в рамках усилий по заключению двусторонней торговой сделки. Токио, однако, не проявил большого энтузиазма в отношении этого предложения.

Напомним, США вышли из Транстихоокеанского партнерства, в котором на данный момент состоит 11 стран, среди которых Япония и основные производители сельскохозяйственной продукции, такие как Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить