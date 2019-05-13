Япония в ООН призвала КНДР к возвращению похищенных японцев

Токио, , 14:16 — REGNUM Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга призвал к скорейшему решению проблемы похищений японских граждан северокорейскими спецслужбами в 1970-х и 1980-х годах во время своего выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что японское правительство прикладывает максимальные усилия, что добиться возвращения всех похищенных граждан в кратчайшие сроки.

Японские власти официально насчитывают 17 человек, которые стали жертвами похищения спецслужб КНДР, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин». Пхеньян утверждает, что восемь человек, включая Мэгуми Йокоту, которая была похищена из префектуры Ниигата в 1977 в возрасте 13 лет, — умерли, и еще четыре человека никогда не въезжали на территорию КНДР.

«Мы не упустим ни одной возможности предпринять смелые действия для скорейшего возвращения наших граждан», — заявил Ёсихидэ Суга.