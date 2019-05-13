Индонезия и Британия намерены сотрудничать в сфере здравоохранения

Джакарта, , 12:59 — REGNUM Министерство исследований, технологий и высшего образования Индонезии и министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании через Фонд Ньютона выделили 37 млрд рупий (2,5 млн долларов США) на шесть исследований в области заболевания туберкулезом, ВИЧ, лихорадкой Денге и малярией, сообщает Antaranews.

Известно, что партнерство в этой области рассчитано на три года. Великобритания направила 32 млрд рупий, а Индонезия — 5 млрд.

«Результаты этого сотрудничества повысят устойчивость Индонезии и ее готовность бороться со смертельными инфекционными заболеваниями, в том числе посредством политических мер и разработки фармацевтических и инновационных медицинских устройств», — заявил министр исследований, технологий и высшего образования Индонезии Мохамад Насир на пресс-конференции в Джакарте.

Посол Великобритании в Индонезии, региональной организации АСЕАН и Восточном Тиморе Моаззам Малик заявил, что инфекционные заболевания угрожают выживанию людей и национальной экономики.

«Посредством этого научного сотрудничества индонезийские и британские ученые могут внести вклад в снижение уязвимости из-за распространения инфекционных заболеваний», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Великобритании Моаззам Малик принял участие в мероприятии по посадке деревьев в Джакарте в честь 70-летия установления дипломатических отношений.

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