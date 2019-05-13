Понедельник, 13 Мая 2019 года
14:01:55 МСК

Япония добивается встречи с министром обороны Южной Кореи в Сингапуре

Политика

Если встреча состоится, то она будет проведена в рамках трехдневного ежегодного форума по безопасности в Азии

Токио, 13 мая 2019, 13:04 — REGNUM  Япония активно добивается встречи с министром обороны Южной Кореи в рамках ежегодного форума по безопасности, который должен пройти в Сингапуре в течение трех дней в конце мая.

Если встреча состоится, то это будет первая встреча министра обороны Японии Такеси Ивая с его южнокорейским коллегой Жонг Кенг Ду в 2019 году, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Двусторонняя напряженность нарастала с тех пор, как южнокорейский эсминец направил свой радар системы управления огнем на японский самолет сил самообороны, в дополнение к трениям из-за давних проблем военного времени.

Во время запланированной встречи Ивая надеется обсудить проблему Северной Кореи и не планирует делать акцент на инциденте с радаром, сообщили официальные лица министерства обороны Японии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить