Япония добивается встречи с министром обороны Южной Кореи в Сингапуре

Токио, , 13:04 — REGNUM Япония активно добивается встречи с министром обороны Южной Кореи в рамках ежегодного форума по безопасности, который должен пройти в Сингапуре в течение трех дней в конце мая.

Если встреча состоится, то это будет первая встреча министра обороны Японии Такеси Ивая с его южнокорейским коллегой Жонг Кенг Ду в 2019 году, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Двусторонняя напряженность нарастала с тех пор, как южнокорейский эсминец направил свой радар системы управления огнем на японский самолет сил самообороны, в дополнение к трениям из-за давних проблем военного времени.

Во время запланированной встречи Ивая надеется обсудить проблему Северной Кореи и не планирует делать акцент на инциденте с радаром, сообщили официальные лица министерства обороны Японии.