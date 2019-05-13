Оппозиция Индии: Нарендра Моди сделал из ВВС Индии личное такси

Нью-Дели, , 13:14 — REGNUM Официальный представитель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рандип Сурджевала обвинил премьер-министра Индии Нарендру Моди в том, что тот превратил ВВС Индии в свое личное такси. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В ходе пресс-конференции Рандип Сурджевала заявил, что премьер-министр Нарендра Моди воспользовался своим служебным положением и превратил ВВС Индии в личное такси. По словам официального представителя ИНК, премьер-министр активно пользуется самолетами ВВС Индии не только на службе, но и в ходе своей предвыборной кампании для быстрого перемещения между городами и штатами. Рандип Сурджевала подчеркнул, что за все время правления правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) потратила на перелеты Нарендры Моди всего 14 миллионов рупий (примерно 200 000 долларов), а стоимость отдельных перелетов составила 744 рупии (примерно 10,6 долларов). По мнению официального представителя ИНК, Нарендра Моди назначил баснословно низкую цену за услуги ВВС Индии.

Напомним, что в настоящее время в Индии проходят всеобщие парламентские выборы. Голосование завершится 19 мая, а результаты будут опубликованы 23 мая.