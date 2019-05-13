Экс-мэру Смоленска пророчат уголовное дело

Смоленск, , 12:41 — REGNUM Нецелевое использование более чем 17 млн рублей администрацией Смоленска выявила Контрольно-счетная палата области при проверке деятельности мэрии.

По данным издания «Рабочий путь», в 2017 году около 17 млн рублей субсидии, выделенной городу из бюджета области на дороги, были направлены не по целевому назначению. Также выяснилось, что в мэрии при заключении контрактов на ремонт автодорог завышалась их стоимость — речь идет о нарушении на 14,5 млн рублей. Данные нарушения могут стать основанием для возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы администрации Смоленска, отмечает издание.

По теме: «Комфортная городская среда» оказалась некомфортной для мэрии Смоленска

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Соваренко был отправлен в отставку с поста главы администрации Смоленска в декабре 2018 года по инициативе губернатора Алексея Островского. Решение об отставке Соваренко пытался обжаловать в суде, но безуспешно.

Его уходу с поста предшествовал шквал критики со стороны областной власти и «Единой России» в связи с исполнением в Смоленске мероприятий по программе формирования комфортной городской среды. В ноябре 2018 года Смоленский областной суд признал законным вынесение трех постановлений об административных правонарушениях, допущенных Владимиром Соваренко.

Об этом: Главу Смоленска признали виновным в нецелевом расходовании средств бюджета