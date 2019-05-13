В ЕК назвали главной задачей Зеленского выплату огромных долгов Украины

Брюссель, , 12:41 — REGNUM Главной задачей избранного президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие два года станет выплата государственных долгов, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

«Главной задачей нового президента Украины в 2019—2020 годах станет выплата огромных государственных долгов», — заявил Хан, добавив, что размер задолженности составляет 30% годового бюджета страны.

По его словам, второй проблемой является истечение срока контракта на транзит российского газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейского совета Дональд Туск заверил Зеленского в неизменной поддержке Украины со стороны Европейского союза. Он добавил, что с нетерпением ожидает сотрудничества и саммита ЕС — Украина в июле 2019 года.

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