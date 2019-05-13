Понедельник, 13 Мая 2019 года
14:04:39 МСК

ЕС призвал Венесуэлу освободить вице-спикера Национальной ассамблеи

Политика

Евросоюз призывает правительство Венесуэлы освободить вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, задержанного по делу о попытке государственного переворота

Каракас, 13 мая 2019, 13:50 — REGNUM  ЕС официально отреагировал на арест вице-спикера оппозиционного венесуэльского парламента Эдгара Самбрано за соучастие в подготовке государственного переворота. «Европейский союз призывает к немедленному освобождению Эдгара Самбрано и возлагает на соответствующие органы ответственность за его безопасность и неприкосновенность», — говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы Майи Косьянчич. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

В коммюнике также отмечается, что страны Евросоюза намерены продолжать реагировать политическими методами на случаи «нарушения закона и прав человека» в Венесуэле.

Ранее с призывом освободить Самбрано выступил МИД Аргентины.

5 мая лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что попытка свержения законного президента республики Николаса Мадуро не удалась.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить