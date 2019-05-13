ЕС призвал Венесуэлу освободить вице-спикера Национальной ассамблеи

Каракас, , 13:50 — REGNUM ЕС официально отреагировал на арест вице-спикера оппозиционного венесуэльского парламента Эдгара Самбрано за соучастие в подготовке государственного переворота. «Европейский союз призывает к немедленному освобождению Эдгара Самбрано и возлагает на соответствующие органы ответственность за его безопасность и неприкосновенность», — говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы Майи Косьянчич. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

В коммюнике также отмечается, что страны Евросоюза намерены продолжать реагировать политическими методами на случаи «нарушения закона и прав человека» в Венесуэле.

Ранее с призывом освободить Самбрано выступил МИД Аргентины.

5 мая лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что попытка свержения законного президента республики Николаса Мадуро не удалась.