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Губернатор Севастополя забрал в замы экс-руководителя развития Балаклавы

Политика

Чиновница будет отвечать за реализацию инвестпроектов и экономическую политику

Севастополь, 13 мая 2019, 12:31 — REGNUM  Бывший руководитель приоритетного проекта по развитию Балаклавы Мария Литовко назначена исполняющей обязанности заместителя губернатора Севастополя. Об этом 13 мая сообщил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

«В сфере её ведения будут находиться вопросы экономического развития, земельно-имущественных отношений, управления потребительского рынка и лицензирования, государственной регистрации прав и кадастра», — отметил губернатор.

По данным местных СМИ, вице-губернатор Илья Пономарёв, который ранее курировал эти сферы, сосредоточится на работе с департаментом финансов, капитального строительства, архитектуры и градостроительства, управления государственного строительного надзора и охраны культурного наследия города.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года директором департамента архитектуры и градостроительства города был назначен Александр Моложавенко, который ранее уже занимал эту должность.

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