В ЕС оценили возможность введения новых санкций против России

Брюссель, , 12:38 — REGNUM Евросоюз не планирует вводить новые санкции против России из-за упрощения процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса и Украины, заявили главы МИД стран — членов ЕС на встрече в Брюсселе, сообщило 13 мая издание «Европейская правда».

«Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением», — заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану отметил, что подобные действия создадут проблемы, прежде всего, самой Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства РФ жителями Донбасса и отдельными категориями граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко призвал канцлера Германии Ангелу Меркель усилить санкции против России в связи с вышеуказанным решением руководства РФ.

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