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Экс-министр обороны США: у ядерного проекта КНДР — «вращающаяся дверь»

Политика

Президент США Дональд Трамп правильно отошел от переговоров с Северной Кореей

Вашингтон, 13 мая 2019, 12:22 — REGNUM  Северокорейские переговорщики использовали свои обычные уловки, когда президент США Дональд Трамп ушел из-за стола переговоров, считает Роберт Гейтс, бывший министр обороны и директор Центральной разведки при Джордже Буше-мл. В интервью CBS 12 мая Гейтс заявил, что Ким Чен Ын на саммите в Ханое применял ту же тактику, что с предшественниками Трампа: «мы сделаем чуть-чуть, и вы чуть-чуть; потом мы — немного, и вы — побольше».

По мнению Гейтса, ядерный проект КНДР за годы переговоров «открывался и закрывался столько раз, что у него должна быть вращающаяся дверь». Он полагает, что решение Трампа вести переговоры лично с северокорейским лидером было смелым ходом, который может создать среду, в которой действительно может быть достигнут прогресс в ограничениях северокорейской ядерной программы.

Вместе с тем, Гейтс подчеркивает свое предположение, что КНДР никогда не пойдет на полную денуклеаризацию.

Напомним, в апреле лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что безопасность на Корейском полуострове зависит от позиции Соединенных Штатов. По его словам, США продемонстрировали недружественную позицию на саммите во вьетнамском Ханое, из-за чего процесс переговоров повис на мертвой точке.

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США и КНДР
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