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Посол Бельгии посетил индонезийскую провинцию Папуа

Политика

Во время визита посол Бельгии встретился с заместителем губернатора провинции Папуа

Джаяпура, Индонезия, 13 мая 2019, 12:15 — REGNUM  Посол Бельгии в Индонезии Стефан Де Локер посетил Папуа, чтобы изучить ситуацию в этой индонезийской провинции, сообщает Antaranews.

Известно, что посол был принят непосредственно заместителем губернатора провинции Папуа Клеменом Тиналем в Джаяпуре. Двусторонняя встреча длилась около часа и закончилась вручением сувениров.

По словам Стефана Де Локера, визит направлен на изучение ситуации в провинции Папуа, которая является областью с более обширной территорией, чем он ожидал.

«Мы также хотим узнать об экономическом потенциале провинции Папуа», — заявил посол в ходе двусторонней встречи 13 мая, добавив, что этот потенциал должен поддерживаться безопасностью и миром в провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индонезийскую провинцию Папуа посетил посол Германии Питер Шуфа.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Германии совершил визит в индонезийскую провинцию Папуа

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Внешняя политика Индонезии
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