Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM

Петербургские депутаты вновь озаботились использованием герба и флага города. Если в предыдущие годы единороссы громко объявляли о своих инициативах по ужесточению наказания за это, то теперь решили «сдать назад», передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты от «ЕР» Денис Четырбок, Вера Сергеева и Константин Чебыкин предлагают разрешить использовать герб и флаг Петербурга всем желающим и упростить правила, касающиеся официальных символов города, включая гимн.

Законопроект уже поддержали на заседании комитета по законодательству. Как отмечают авторы документа, в настоящее время использовать официальные символы Петербурга могут органы госвласти, госслужащие, а также госучреждения. Еще флагом и гербом можно украшать улицы по праздникам, наградные документы и фасады аэропортов и вокзалов.

Теперь же парламентарии предлагают расширить этот перечень и разрешить использовать герб, гимн и флаг Петербурга всем гражданам и в любых целях, «если это не вводит в заблуждение окружающих и не является проявлением неуважения к символам города».

Сегодня по закону за «неправомерное» использование флага, герба и гимна нарушителям грозит штраф до 2 тыс. рублей для физических лиц, до 10 тыс. рублей — для юридических лиц.

Заметим, в конце 2017 года Денис Четырбок выступал с противоположной инициативой касательно флага. Тогда он предложил увеличить штрафы для предпринимателей до 100−150 тыс. рублей за использование флага и герба Петербурга, так как это вводит граждан в заблуждение. Еще раньше Четырбок в соавторстве с единороссом Анастасией Мельниковой выступил с инициативой запретить компаниям использовать слово «Санкт-Петербург» и его производные в названии без согласования с властями.