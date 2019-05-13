Работа со старыми С-300 не поможет справиться с новыми версиями – эксперт

Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Если старые модификации С-300 действительно попали в США, то передала эти комплексы, скорее всего, Украина — но эти ЗРК заметно устарели, и работа с ними не поможет справиться с обновленными версиями, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 13 мая, комментируя сообщения о возможном появлении С-300 в США.

Ранее американские СМИ опубликовали фотографии, как утверждается, с одного из полигонов в США. На них виден комплекс С-300ПТ/ПТ-1. По предположению экспертов, он мог попасть в США с территории Украины.

«Зенитные ракетные комплексы С-300 в различных модификациях стоят на вооружении нескольких стран. Что же касается модификации С-300ПТ/ПТ-1, то это наиболее старая и простая версия системы, у которой пусковые установки являются буксируемыми, а не самоходными, как у С-300ПС и более поздних модификаций.

Интересно, что доподлинно можно говорить о наличии С-300ПТ только в случае России, Украины и Армении. Очевидно, что из России и Армении системы в США попасть не могли. Учитывая же политический фактор, из Украины американцы могли получить дивизион этих ЗРК даже бесплатно или по очень выгодным условиям.

Отдельно надо отметить, что С-300ПТ/ПТ-1 достаточно серьезно устарела, и отработка подавления этой системы на учениях хоть и даёт ценный опыт, но не позволяет его в полной мере перенести на борьбу с более современными модификациями С-300 или тем более С-400», — отметил Леонид Нерсисян.