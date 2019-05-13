В МИД России прокомментировали отмену визита Помпео в Москву

Москва, , 12:06 — REGNUM Отмена «московской части» визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике, встречи в «полном объеме» состоятся в Сочи, заявил 13 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Планы госсекретаря поменялись, теперь он прибывает в Сочи без прибытия в Москву, — заявил Рябков. — Я так понимаю, что это связано сугубо с изменениями в его собственном графике».

Замглавы МИД РФ добавил, что переговоры в Сочи пройдут «в полном объеме, без каких-либо сокращений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об отмене запланированного на 13 мая визита Помпео в Москву. В Госдепе сообщили, что 13 мая Помпео отправится в Брюссель, где проведёт переговоры с представителями Евросоюза по Ирану. 14 мая госсекретарь США встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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