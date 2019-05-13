Депутаты Рады потребовали назвать дату инаугурации Зеленского

Киев, , 12:09 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины Виталий Куприй и Надежда Савченко потребовали от спикера парламента Андрея Парубия решить вопрос с датой инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского, сообщило 13 мая издание Strana.ua.

Во время заседания Согласительного совета Верховной рады Парубий не упомянул в числе насущных проблем дату инаугурации нового президента, чем вызвал бурную реакцию депутата Куприя.

Парламентарий начал кричать, что спикер занимается не тем, чем нужно. Его поддержала Надежда Савченко:

«Первоочерёдно нужно рассмотреть вопрос про инаугурацию», — заявила она.

Куприя вывели из зала, где проходило заседание, однако позже он вернулся назад и занял место рядом с Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый президент Украины Владимир Зеленский потребовал назначить дату инаугурации на 19 мая, однако Верховная рада до сих пор не приняла это решение. Эксперты считают, что Рада может проигнорировать указ Зеленского о роспуске парламента, в случае его появления.

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