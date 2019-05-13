Премьер-министр Литвы не отказывается от отставки

Вильнюс, , 11:54 — REGNUM Не прошедший во второй тур президентских выборов в Литве, действующий премьер Саулюс Сквернялис заявил, что намерен сдержать своё слово и подать в отставку, при этом он не считает, что тем самым нарушит присягу, которую давал, как премьер, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 мая.

«Правительство закончит свою работу 12 июля», — подчеркнул он.

По словам Сквернялиса, 60% избирателей, которые пришли на выборы, свой голос отдали за правых и правоцентристских политиков. Он же, как и правящей коалиция и правительство в целом представляет лагерь левых. Соответственно, говорил Сквернялис, таким результатом люди показали своё отношение именно к их политике, а значит — он не намерен держаться за власть. Он также положительно ответил на вопрос, должен ли лидер крестьян-зелёных Рамунас Карбаускис проверить доверие к себе, как председателя своей партии. «Думаю, что должен. Скорее всего, так и произойдёт», — сказал Сквернялис.

Напомним, во второй тур выборов президента Литвы, которые состоятся 26 мая, прошли кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните (31,13%) и экономист Гитанас Науседа (30,95%).